Российский нападающий Андрей Свечников подписал долгосрочный контракт с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним россиянином рассчитано на восемь лет. Общая сумма сделки составит 62 миллиона долларов, кэпхит — 7,75 млн долларов в год.

Напомним, Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. В минувшем сезоне 21-летний российский форвард отыграл 55 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 42 (15+27) очка. Его показатель полезности при этом составил «+1». В плей-офф Свечников принял участие в 11 встречах, забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач.

Свечников начинал карьеру в «Маскигон Ламберджэкс», затем провел год в канадском «Барри Кольтс». В НХЛ россиянин дебютировал в октябре 2018 года.