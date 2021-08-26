Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди отстранен от работы с командой. Как сообщает пресс-служба «горожан», футболист обвиняется в уголовных преступлениях.

По информации Get French News, Менди обвиняют в четырёх случаях изнасилования и в преступлениях социального характера.

«Манчестер Сити» подтвердил, что в отношении игрока ведется расследование. На то время, пока работает полиция, Менди отстранен от команды.

«Так как речь идёт о расследовании, мы больше не можем ничего комментировать до окончания следствия», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Менди защищает цвета «Сити» с 2017 года, до этого он выступал за «Монако», «Марсель» и «Гавр».