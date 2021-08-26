В Стамбуле (Турция) проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит», который станет единственным представителем России на турнире, узнал своих соперников.

Сине-бело-голубые попали в группу Н, где сыграют с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». Отметим, что лондонцы являются действующими победителями Лиги чемпионов.

Напомним, «Зенит» попал в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, так как является победителем Российской Премьер-Лиги. Однако в этом году петербуржцы при жеребьевке оказались не в первой корзине, как ранее, а в третьей.

В первую корзину попали действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также лидеры топ-6 европейских лиг.