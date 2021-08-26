Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился со стартовым составом на матч с ЦСКА в шестом туре РПЛ.

Состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун, Малком.

Матч состоится сегодня, 26 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев и Валерий Данченко, резервным рефери назначен Алексей Матюнин. Судья на VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор матча — Игорь Синер.