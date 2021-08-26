В Стамбуле (Турция) завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой стали известны участники всех групп.
Группа А: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Лейпциг», «Брюгге».
Группа В: «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан».
Группа С: «Спортинг», «Боруссия», «Аякс», «Бешикташ».
Группа D: «Интер», «Реал», «Шахтёр», «Шериф».
Группа Е: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо» Киев.
Группа F: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз».
Группа G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург».
Группа Н: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальме».
Напомним, «Зенит» является единственным представителем России в Лиги чемпионов. Петербуржцы напрямую попали в групповой этап как победители РПЛ.
Комментарии Развернуть