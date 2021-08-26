В Стамбуле (Турция) завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой стали известны участники всех групп.

Группа А: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Лейпциг», «Брюгге».

Группа В: «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан».

Группа С: «Спортинг», «Боруссия», «Аякс», «Бешикташ».

Группа D: «Интер», «Реал», «Шахтёр», «Шериф».

Группа Е: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо» Киев.

Группа F: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз».

Группа G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург».

Группа Н: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальме».

Напомним, «Зенит» является единственным представителем России в Лиги чемпионов. Петербуржцы напрямую попали в групповой этап как победители РПЛ.