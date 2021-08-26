В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» начался матч «Зенит» — ЦСКА в шестом туре РПЛ. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун, Малком.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Васин, Марио Фернандес, Дивеев, Дзагоев, Обляков, Бийол, Мухин, Заболотный, Чалов, Эджуке.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев и Валерий Данченко, резервным рефери назначен Алексей Матюнин. Судья на VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор матча — Игорь Синер.