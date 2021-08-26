На Открытом чемпионате США состоялась жеребьевка в мужском одиночном разряде. Лидер посева серб Новак Джокович в первом круге сыграет с квалифаером, а посеянный под вторым номером россиянин Даниил Медведев встретится с французом Ришаром Гаске.

Третья ракетка турнира грек Стефанос Циципас сразится с Энди Марреем, а немец Александр Зверев — с американцем Сэмом Куэрри. Россиянин Андрей Рублев начнет турнир с матча против победителя квалификации.

Также в основной сетке турнира сыграют россияне Аслан Карацев и Карен Хачанов. Карацев, получивший 21-й номер посева, встретится с испанцем Хауме Мунаром. Хачанов на старте турнира сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом.

Напомним, US Open будет проходить в период с 30 августа по 12 сентября.