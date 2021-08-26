Московский «Спартак» на своем поле потерпел поражение от «Сочи» в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счетом 1:2.

Первый тайм прошел без забитых голов. Красно-белые открыли счет во втором тайме, на 60-й минуте отличился Роман Зобнин с передачи Самуэля Жиго. Однако спустя шесть минут «Сочи» смог отыграться благодаря мячу Максима Барсова, а еще через семь минут вышел вперед после гола Артура Юсупова.

Набрав 12 очков, «Сочи» вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ. Столько же баллов имеет московское «Динамо», еще не сыгравшее свой матч шестого тура. «Спартак» с 7 очками остался на восьмой строчке.