Женская сборная России по волейболу уверенно обыграла Боснию и Герцеговину в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Игра проходила в Белграде (Сербия) на «Штарк Арене» и завершилась со счетом 3:0 (25:12, 25:20, 25:19).

Самым результативным игроком встречи стала россиянка Ирина Капустина, заработавшая 14 очков. 11 баллов записала на свой счет Арина Федоровцева, 10 очков у Анны Лазаревой.

Подопечные Серджо Бузато гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Сейчас россиянки занимают второе место в группе А. Они могут либо остаться на этой позиции, либо опуститься на третью строчку. Для выхода в 1/8 финала достаточно войти в топ-4 своей группы.