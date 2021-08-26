В Норвуде (США) в период с 15 по 18 сентября будет проходить турнир по фигурному катанию U.S. International Classic.

Россию на турнире представят Александра Трусова и Диана Дэвис/Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду. Также в число участников вошел ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, выступающий за Грузию.

Кроме того, в Норвуде выступят израильские одиночники Алексей Быченко и Даниэль Самохин, американцы Максим Наумов и Брейди Теннелл, танцевальные дуэты Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер (США), Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США). С полным списком участников можно ознакомиться по ссылке.

Соревнования в парном катании на U.S. International Classic проводиться не будут.