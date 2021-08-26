«Зенит» и ЦСКА встречаются в рамках шестого тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Матч проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, после первого тайма счет не открыт — 0:0.

На 23-й минуте жёлтую карточку получил полузащитник «армейцев» Алан Дзагоев.

Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В роли его ассистентов выступают Роман Усачев и Валерий Данченко, резервным рефери назначен Алексей Матюнин. Судья на VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор матча — Игорь Синер.