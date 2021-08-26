Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) планирует продлить контракты с главными тренерами женской и мужской национальных команд Серджо Бузато и Туомасом Саммельвуо. Об этом рассказал президент организации Станислав Шевченко.

«Итоги Олимпийских игр будем подводить после чемпионатов Европы, но у нас две серебряные медали. Президиумом федерации был поставлен план: завоевать две медали. Можно сказать, что план выполнен. Ну а нюансы мы будем обсуждать с тренерским советом и президиумом», — приводит слова Шевченко РИА «Новости».

Действующие контракты Саммельвуо и Бузато рассчитаны до декабря текущего года. По словам Шевченко, у федерации нет претензий к их работе.

Напомним, на Олимпиаде в Токио мужская сборная России завоевала серебряные медали, в финале уступив Франции.