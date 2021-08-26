Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв Испанию в четвертьфинале. Матч проходил в московском спорткомплексе «Лужники» и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В составе российской команды по голу забили Андрей Котенев, Борис Никоноров, Алексей Макаров и Артур Папоротный. За Испанию отличились Эдуард и Антонио.

В полуфинале сборная России встретится со Шевйцарией, которая сегодня одолела Уругвай с разгромным счетом 10:1.

Напомним, российская команда не потерпела еще ни одного поражения на турнире.