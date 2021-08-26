Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» попал в группу Н, где сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«По жеребьёвке всё понятно. Выглядит безнадёжно. Есть два явных фаворита. А «Мальмё» — это команда, с которой нужно играть. Но «Мальмё» заслуживает уважения. Матчи с этой командой не будут лёгкими для петербуржцев», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

По мнению специалиста, «Зениту» выпала очень сложная группа, однако при должном везении петербуржцы смогут побороться с «Ювентусом» за вторую строчку.

Напомним, «Челси», попавший в одну группу с сине-бело-голубыми, является действующим победителем Лиги чемпионов.