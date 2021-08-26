Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова призналась, что не собирается следить за новым сезоном в фигурном катании.

«Ожидания от нового сезона? У меня своя школа, мне сейчас не до них», – приводит слова Сотниковой Sport24.

Напомним, Сотникова не соревновалась с 2016 года, а в марте 2020-го официально объявила о завершении карьеры. После этого Аделина открыла собственную школу фигурного катания Sotka School в Москве.

Выиграв золотую медаль в Сочи, Сотникова стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. В феврале текущего года спортсменка призналась, что до сих пор, даже спустя семь лет, получает угрозы от корейских фанатов Юны Ким, занявшей на тех Играх второе место.