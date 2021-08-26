В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» проходит матч шестого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. На 82-й минуте матча хозяева открыли счет, автором гола стал иранский форвард Сердар Азмун.

Результативным пасом отметился нападающий Артем Дзюба, вышедший на замену вместо бразильца Клаудиньо.

Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В роли его ассистентов выступают Роман Усачев и Валерий Данченко, резервным рефери назначен Алексей Матюнин. Судья на VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор матча — Игорь Синер.