«Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА в матче шестого тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал иранский форвард Сердар Азмун, отличившийся на 82-й минуте с передачи Артема Дзюбы. Для российского нападающего это результативное действие стало первым в шести турах нового сезона.

Стоит отметить, что в трех матчах подряд петербуржцы забивают всего по одному голу. Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и «Локомотивом», обе игры завершились со счетом 1:1.

Набрав 14 очков в шести турах, «Зенит» вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 9 баллами идет на шестом месте.