Нападающий «Зенита» Артем Дзюба до сих пор не открыл счет забитым голам в новом сезоне РПЛ. Форвард не отличился ни разу в шести турах.

Сегодня, 26 августа, петербуржцы на своем поле обыграли ЦСКА со счетом 1:0, единственный мяч забил Сердар Азмун. Дзюба занес себе в актив результативную передачу, которая стала для него первой в текущем сезоне.

Напомним, в матче с «Локомотивом» в четвертом туре РПЛ Дзюба не попал в стартовый состав и появился на поле лишь на 88-й минуте. Затем в матче с «Уфой» он вышел с первых минут, поскольку у Азмуна были небольшие проблемы с физической формой. Сегодняшнюю игру Артем снова начал на скамейке запасных и вышел на замену вместо Клаудиньо.

Кроме того, Дзюба не попал в сборную России на предстоящие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.