Пилот Формулы-1 Себастьян Феттель признался, что не знает, где находится трофей с Гран-при Венгрии, который он должен отдать лидеру чемпионата Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».

«Я не знаю, где кубок. После подиума я его и не видел. Но где-то он точно должен быть. В ту воскресную ночь было много шампанского, вот он и делся куда-то», — цитирует Феттеля Racefans в «Твиттере».

Напомним, в Венгрии Феттель финишировал вторым. Однако комиссары ФИА смогли добыть из его болида всего 300 мл топлива, хотя по регламенту в баке должно оставаться не менее литра. Согласно правилам, в таком случае пилот дисквалифицируется. На вторую позицию, таким образом, поднялся Хэмилтон, на третью — пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Завтра, 27 августа, в Бельгии стартует 12-й этап Гран-при. Гоночный уик-энд станет первым после летней паузы.