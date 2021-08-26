Голландский пилот Тон ван Генугтен, неоднократно выступавший в «Дакаре», погиб в результате несчастного случая на производстве. Он упал в бункер с навозом и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает Omroep Brabant.

Ван Генугтен был членом команды Team de Rooy из Нидерландов.

«Какой же это чёрный день. У меня просто нет слов, чтобы выразить, что у меня на душе. Очень, очень грустно», — сказал руководитель и ведущий пилот команды Жерар де Рой.

Напомним, Ван Генугтен участвовал в ралли «Дакар» шесть раз в период с 2013 по 2018 году. Он планировал вновь присоединиться к команде де Роя в следующем сезоне. Свой лучший результат голландец продемонстрировал в 2016 году, когда стал пятым в общем зачете. В 2018 году Тон победил на четырех этапах.