«Зенит» обыграл ЦСКА и узнал соперников по Лиге чемпионов, пляжники вышли в полуфинал чемпионата мира. Эти и другие новости дня — в дайджесте Неваспорт за 26 августа.

«Зенит» узнал соперников по Лиге чемпионов

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» попал в группу Н, где сыграет с действующим обладателем трофея «Челси», туринским «Ювентусом» и «Мальмё».

«Зенит» обыграл ЦСКА

«Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА в матче шестого тура РПЛ, игра завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Сердар Азмун, результативный пас отдал Артем Дзюба. Петербуржцы вышли на промежуточное первое место в турнирной таблице, но завтра их может обойти «Динамо».

Сборная России вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу обыграла Испанию в четвертьфинале чемпионата мира. Матч проходил в Москве и завершился со счетом 4:2. В составе российской команды по голу забили Андрей Котенев, Борис Никоноров, Алексей Макаров и Артур Папоротный. За Испанию отличились Эдуард и Антонио.

Российские волейболистки разгромили Боснию и Герцеговину

Женская сборная России по волейболу уверенно обыграла Боснию и Герцеговину в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Игра завершилась со счетом 3:0 (25:12, 25:20, 25:19). Самым результативным игроком стала россиянка Ирина Капустина, заработавшая 14 очков.

Свечников подписал контракт с «Каролиной»

Российский нападающий Андрей Свечников подписал долгосрочный контракт с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз». Соглашение с 21-летним россиянином рассчитано на восемь лет. Общая сумма сделки составит 62 миллиона долларов, кэпхит — 7,75 млн долларов в год.