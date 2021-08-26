Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поблагодарил экс-игрока сине-бело-голубых Бранислава Ивановича, который проводил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.

«Спасибо, Бано!» — написал Оздоев в «Твиттере», репостнув публикацию пресс-службы «Зенита» с результатами жеребьёвки.

Напомним, жеребьевка состоялась сегодня, 26 августа, в Стамбуле (Турция). «Зенит» попал в группу Н, где его соперниками станут «Челси», «Ювентус» и «Мальме». Лондонцы, распределившиеся в группу из первой корзины, являются действующими обладателями трофея.

«Зенит» будет единственным представителем России в Лиге чемпионов. Петербуржцы попали напрямую в групповой этап как чемпионы страны, однако при жеребьевке находились в третьей корзине, а не в первой, как это было ранее.