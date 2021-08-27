Определились все 32 участника группового раунда дебютного розыгрыша Лиги конференций. В основную сетку турнира не попал ни один из российских клубов. В отборочном раунде приняли участие две команды из России — «Сочи» и «Рубин». Сочинцы сперва прошли во втором раунде азербайджанский клуб «Кешля» (3:0, 4:2), а затем уступили «Партизану» (1:1, 2:2, пенальти 2:4). «Рубин» же не смог одолеть польский «Ракув», также на стадии третьего раунда (0:0, 0:1).

Примечательно, что в основную сетку нового еврокубка попал клуб из Гибралтара «Линкольн». Чемпион и обладатель Кубка страны стартовал в еврокубках с Лиги чемпионов. В первом отборочном раунде он победил люксембургскую «Фолу» (2:2, 0:5), а во втором уступил румынскому ЧФР — 1:2, 0:2.

После этого «Линкольн» попал в третий отборочный раунд Лиги Европы, где проиграл братиславскому «Словану» (1:3, 1:1).

Поражение вывело гибралтарцев в четвёртый раунд Лиги конференций, где «Линкольн» сенсационно победил «Ригу» — 1:1, 3:1.

Полностью состав участников выглядит следующим образом:

Первая корзина: «Рома» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Славия» (Чехия), «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), АЗ (Нидерланды), ЛАСК (Австрия).

Вторая корзина: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), ПАОК (Греция), «Ренн» (Франция), «Партизан» (Сербия), ЧФР (Румыния), «Заря» (Украина).

Третья корзина: «Унион» (Германия), «Алашкерт» (Армения), ЦСКА (Болгария), «Витесс» (Нидерланды), «Слован» (Словакия), «Яблонец» (Чехия), «Флора» (Эстония), «Кайрат» (Казахстан).

Четвёртая корзина: «Линкольн» (Гибралтар), «Раннерс» (Дания), «Анортосис» (Кипр), «Омония» (Кипр), ХИК (Финляндия), «Маккаби» Хайфа (Израиль), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Мура» (Словения).

Жеребьёвка турнира состоится сегодня, 27 августа.