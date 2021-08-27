Российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче Рахимова, «посеянная» в отборе под номером 20, победила американку Усуэ Мэйтан Арконаду — 6:4, 3:6, 6:1. Матч шёл 1 час 57 минут, обе соперницы сделали по три подачи навылет, Арконада допустила шесть двойных ошибок, Рахимова — две. Американка проиграла семь своих подач, причём в третьем сете — все четыре, а единственный гейм взяла на подаче Рахимовой. Россиянка же отдала сопернице в общей сложности пять геймов.

В финале квалификации Рахимова сыграет с Кристиной Плишковой из Чехии. Игра состоится сегодня, 27 августа.

Ещё три россиянки завершили выступление на US Open на стадии полуфинала квалификации. Виталия Дьяченко проиграла Кэти Бултер из Великобритании (2:6, 7:5, 4:6), Анна Калинская уступила гречанке Валентини Грамматикопулу (6:2, 4:6, 2:6), а Марина Мельникова — француженке Хармони Тан (1:6, 1:6).