Бывшего защитника «Зенита» Юрия Жиркова выгнали с базы сборной России в Новогорске, утверждает в своей колонке в «Спорт-Экспрессе» известный комментатор и бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков.

38-летний футболист продолжал восстановление на базе после травмы, полученной в стартовом матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).

«В четверг после занятия к Юрию подошел новый начальник национальной команды Сергей Куличенко и попросил больше на базе не появляться и реабилитацию там не проводить», — рассказал Казаков, отметив, что Жирков никому не мог бы помешать, занимаясь в свободные часы от тренировок сборной.

Юрий Жирков провёл за сборную России с 2005 по 2021 год 105 матчей — это четвёртый результат в истории после Сергея Игнашевича (127), Виктора Онопко (109+4 за сборную СНГ) и Игоря Акинфеева (111).

Этим летом контракт защитника с «Зенитом» истёк, и он остаётся свободным агентом. В СМИ появилась информация, что футболист продолжит карьеру в ЦСКА, но официального соглашения ещё нет.