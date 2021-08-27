Вчера, 26 августа, состоялась жеребьёвка группового раунда Лиги чемпионов. В числе прочих своих соперников узнал петербургский «Зенит». Nevasport оценивает уровень конкурентов и шансы чемпионов России на выход в весеннюю стадию еврокубков.

Накануне мы пытались рассчитать наилучший и наихудший её расклад для сине-бело-голубых. В итоге никто из «хороших» и «плохих» клубов петербуржцам не попался, но в целом итоги жеребьёвки получились где-то посредине.

Первая корзина. «Челси» (Англия). Стоимость состава – 915 млн евро (по данным Transfermarkt)

В первой корзине для «Зенита» были два абсолютно расстрельных варианта («Манчестер Сити» и «Бавария») и два относительно удачных («Лилль» и «Спортинг»). Остальные четыре соперника приблизительно одного уровня. В итоге сине-бело-голубым достался действующий победитель Лиги чемпионов. Лондонцам трофей покорился второй раз в истории, и, как и 9 лет назад, произошло это во многом случайно и с неожиданной сменой тренера посреди сезона. «Челси» половину прошлого чемпионата нехило лихорадило, в результате чего Роман Абрамович решился на смену тренера и назначил Томаса Тухеля. При немце игра лондонцев стабилизировалась, и он смог выжать из команды максимум, что вылилось в сенсационный выигрыш главного еврокубка. Летом «Челси» расстался с двумя нападающими (Оливье Жиру и Тэмми Абрахам), чтобы взамен приобрести одного. Зато какого! В своё время в клубе не разглядели талант Ромелу Лукаку и без особых сожалений расстались с бельгийцем. Этим летом он вернулся в Лондон в статус ультимативной суперзвезды.

Остальной костяк «Челси» удалось сохранить. Но, несмотря на это, «пенсионеры» не выглядят непобедимой командой. «Челси» в последние годы славится умением терять очки в неожиданных местах. Так что при определённом раскладе навязать им борьбу реально. Тем не менее, клуб остаётся главным претендентом на выход в плей-офф из группы.

Вторая корзина. «Ювентус» (Италия). Стоимость состава – 654,6 млн евро

Будем честны: из второй корзины удачных вариантов попросту не было. В этом сезоне она выглядела даже сильнее первой, и любой выпавший клуб оттуда оказался бы сложным соперником. В результате попался «Ювентус», и в целом этот вариант выглядит не самым плохим. В Турине провалили прошлый сезон, поняв, что даже если ты сильнейший в своей стране, это не значит, что команду стоит с ходу доверить легенде клуба без большого опыта работы. Андреа Пирло умудрился оставить «Юве» без чемпионства впервые за девять лет и вообще попал в Лигу чемпионов только в самом последнем туре с четвёртого места в чемпионате. В результате возвращать клубу былое величие вернулся Массимилиано Аллегри.

«Юве» сохранил основной состав по сравнению с прошлым сезоном, усилившись чемпионом Европы Мануэлем Локателли. Тем не менее, продолжают ползать слухи об уходе главной звезды команды Криштиану Роналду. По последним данным португальца очень хочет заполучить «Манчестер Сити».

Но «Зениту», наверное, не стоит держать кулаки за уход 36-летнего форварда. Говорить, что без него «Ювентус» будет совершенно другой командой, было бы опрометчиво. Криштиану, конечно, забивает голы в промышленных масштабах, но не стоит забывать, что он в «Юве» имеет роль наконечника атаки. На него играет вся команда, зная способности КриРо. Однако и без него в команде есть кому забивать. Более того, до прихода Роналду результативность «Юве» была не хуже. За три сезона с португальцем клуб забил в чемпионате Италии 70, 76 и 77 мячей. За три сезона до его прихода – 75, 77 и 86, то есть статистика была даже лучше. Роналду для «Ювентуса» — это не то же самое, что Месси для «Барселоны». Если Криштиану – это царь, которому все подносят дары, то Месси был супергероем, успевавшим не только забивать, но и выполнять функции плеймейкера.

Скорее всего, с возвращением Аллегри «Юве» заиграет стабильнее, так что отобрать у него очки видится едва ли не более сложной задачей, чем пободаться за очки с «Челси».

Четвёртая корзина. «Мальмё» (Швеция). Стоимость состава – 25,93 млн

В четвёртой корзине был один абсолютный подарок – главная сенсация отборочного раунда «Шериф», а также две «бомбы» — «Милан» и «Вольфсбург». Не подарком выглядело и киевское «Динамо», но украинские клубы с российскими УЕФА по-прежнему разводит. «Мальмё», пожалуй, можно назвать наилучшим вариантом жеребьёвки после «Шерифа».

Состав команды скромный, главная звезда – 35-летний форвард Ола Тойвонен, а по данным авторитетного портала Transfermarkt, вся основа команды стоит всего на миллион дороже одного Сердара Азмуна – 25,93 миллиона против 25. На бумаге «Зенит», стоимость которого оценивается в 170,7 миллиона, выглядит абсолютным фаворитом.

И тут надо бы рассказать, что на данном этапе слабых соперников не бывает, что все будут бороться и биться, но, если честно, уже надоело стелить соломку перед матчами со скромными командами. «Зенит» провалил две лигочемпионские кампании подряд, став последним в группе. Оба раза не везло с жеребьёвкой из четвёртой корзины. Сперва мощный немецкий «Лейпциг», затем неуступчивый «Брюгге». Сейчас оправданий уже быть не может: «Зенит» обязан выходить в евровесну, хотя бы в Лигу Европы. «Мальмё» — это не «Брюгге» и уж тем более не «Лейпциг». Да, в плей-офф Лиги чемпионов будет пробиться крайне сложно, в конце концов, «Челси» и «Ювентус» выглядят существенно сильнее, по крайней мере, по именам. Но уж за третью строчку зенитовцы обязаны цепляться. А приезд громких имён – это интерес болельщиков и запоминающиеся матчи. Всяко лучше, чем влетать безликим, но всё ещё более сильным «Лиону», «Бенфике» или «Лацио».

Да, не стоит забывать, что и «Зенит» оставался для других клубов самым лакомым кусочком из своей третьей корзины. Но это точно не может быть оправданием, если питерцы опять завершат борьбу на последнем месте.

В ближайшее время УЕФА сформирует календарь группового этапа. Матчи первого тура пройдут 14-15 сентября, завершится групповой раунд 7-8 декабря.