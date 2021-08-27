Защитник «Зенита» Деян Ловрен оценил итоги жеребьёвки группового турнира Лиги чемпионов-2021/22. Сине-бело-голубые попали в одну группу с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё».

«Сложная группа, но тем интереснее будет сыграть с топ-игроками. «Челси» — фаворит, в прошлом розыгрыше турнира они показали, что являются одной из лучших команд, — цитирует официальный сайт «Зенита» Ловрена. — Сейчас они взяли одного из лучших нападающих мира — Лукаку, поэтому посмотрим, что будет».

Групповой раунд Лиги чемпионов пройдёт с 14 сентября по 8 декабря. Календарь турнира станет известен позднее.

«Зенит» в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов занимал последнее место в группе и не выходил в плей-офф.