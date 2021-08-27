Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков подтвердил информацию о том, что его выставили с базы сборной России в Новогорске, где он продолжал восстановление после травмы, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня известный колумнист Илья Казаков заявил, что новый начальник сборной России Сергей Куличенко запретил 38-летнему Жиркову появляться на базе национальной команды.

Юрий Жирков провёл за сборную России с 2005 по 2021 год 105 матчей — это четвёртый результат в истории после Сергея Игнашевича (127), Виктора Онопко (109+4 за сборную СНГ) и Игоря Акинфеева (111). Травму игрок получил в стартовом матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).

Этим летом контракт защитника с «Зенитом» истёк, и он остаётся свободным агентом. В СМИ появилась информация, что футболист продолжит карьеру в ЦСКА, но официального соглашения ещё нет.

В сентябре сборная России проведёт три матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (1 сентября, дома), Кипра (4 сентября, в гостях) и Мальты (7 сентября, дома). Игры станут первыми для команды под руководством Валерия Карпина.