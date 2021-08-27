Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду всё-таки покинет клуб в ближайшее время, утверждает журналист Фабрицио Романо в Твиттере. По данным источника, агент форварда Жорже Мендеш сегодня свяжется с представителями «Манчестер Сити» и обсудит с ними условия контракта. 36-летний форвард готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в английский клуб и уже сообщил партнёрам по «Ювентусу» о желании уйти.

По данным прессы, «Ман Сити» готов заплатить за пятикратного обладателя «Золотого мяча» 30 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, «Ман Сити» предлагает Роналду двухлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год. Это более чем в два раза меньше, чем в «Ювентусе», где Криштиану зарабатывает 31 миллион.

В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром Серии A с 29 мячами, однако руководство «Юве» готово с ним расстаться как раз из-за высокой зарплаты португальца.