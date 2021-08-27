Пресс-атташе сборной России Самвел Авакян прояснил ситуацию с бывшим защитником «Зенита» Юрием Жирковым. Сегодня журналист Илья Казаков заявил, что 38-летнему футболисту запретили восстанавливаться после травмы на базе в Новогорске, информацию подтвердил и сам игрок. Однако Авакян отметил, что футболиста только временно попросили покинуть базу на время базирования там сборной России.

«Правила доступа на базу одни для всех и подобный запрет, прежде всего, связан с «ковидным протоколом», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Авакяна. — Именно это и объяснил вчера начальник сборной Сергей Куличенко тренеру по физподготовке Жиркова, когда он обратился с вопросом о возможности допуска Юрия в Новогорск во время сбора национальной команды. Сергей выразил свою обеспокоенность в связи с риском распространения ковида и попросил тренера построить программу тренировок так, чтобы занятия в Новогорске не выпадали на дни, когда на базе находится сборная».

При этом Авакян подчеркнул, что член исполкома РФС помог Жиркову найти другой спорткомплекс для продолжения реабилитации. Кроме того, он отмечает, что после сборов национальной команды Жирков сможет вернуться на базу в Новогорске.

Юрий Жирков провёл за сборную России с 2005 по 2021 год 105 матчей — это четвёртый результат в истории после Сергея Игнашевича (127), Виктора Онопко (109+4 за сборную СНГ) и Игоря Акинфеева (111). Травму игрок получил в стартовом матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).

Этим летом контракт защитника с «Зенитом» истёк, и он остаётся свободным агентом. В СМИ появилась информация, что футболист продолжит карьеру в ЦСКА, но официального соглашения ещё нет.

В сентябре сборная России проведёт три матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (1 сентября, дома), Кипра (4 сентября, в гостях) и Мальты (7 сентября, дома). Игры станут первыми для команды под руководством Валерия Карпина.