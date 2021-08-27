Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий оценил итоги жеребьёвки группового турнира Лиги чемпионов-2021/22. Сине-бело-голубые попали в одну группу с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё».

«Если честно, хотел «Ливерпуль». Я там просто не играл. А так — нормально (улыбается). Но получается, что с «Челси» и «Юве» уже играл, — приводит «Матч ТВ» слова Ракицкого. — Очень крутые команды, крутые игроки в них собраны. Стадионы, болельщики у них тоже крутые. Но думаю, мы на «Газпром Арене» тоже подушим их нашими болельщиками! Они у нас очень крутые. Постараемся их задавить».

Групповой раунд Лиги чемпионов пройдёт с 14 сентября по 8 декабря. Календарь турнира станет известен позднее. «Зенит» в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов занимал последнее место в группе и не выходил в плей-офф.