В России за последние сутки было выявлено 19 509 новых случаев заболевания коронавирусом во всех регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

В общей сложности, в стране было проведено 177,1 миллиона тестов на коронавирус за все время пандемии. Выявлено 6 844 049 заражённых коронавирусом в России, выздоровело 6 112 305 человек, ещё 180 041 человек не смогли побороть болезнь и скончались.

В Москве на утро 26 августа было зафиксировано 1509 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 1395 новых случаев. Также 786 случаев обнаружено в Московской области, а в Ленинградской — 205.

Всего в мире на данный момент зафиксировано 215 543 606 случаев заражени COVID-19 и 4 489 961 смерть.