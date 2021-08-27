Сборная России по футболу начала собираться на тренировочной базе в Новогорске. Как сообщает Твиттер сборной, первыми в расположение национальной команды прибыли защитник ЦСКА Марио Фернандес и вратарь «Спартака» Александр Максименко. Последний впервые был вызван в сборную страны. Фернандес играет в национальной команде с 2017 года. Летом появилась информация, что он завершит международную карьеру, но впоследствии она была опровергнута.

Сборная России в сентябре проведёт три матча отборочного турнира чемпионата мира-2022. 1 сентября команда примет в московских «Лужниках» сборную Хорватии, 4 сентября встретится в Никосии с командой Кипра, а 7 сентября сыграет с Мальтой на «Открытие Арене» в Москве.

Матчи станут первыми под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.