Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду покинул тренировочную базу клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо в Твиттере. 36-летний форвард приехал сегодня на базу клуба, но провёл там только 40 минут, прощаясь с партнёрами по команде.

Тренировку «Юве» португалец пропустил. Сейчас он ждёт, когда его агент Жорже Мендеш договорится с «Манчестер Сити». Ранее СМИ сообщали, что «горожане» заплатят «Ювентусу» 30 миллионов евро за пятикратного обладателя «Золотого мяча», а сам Роналду получит двухлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год.

В «Ювентусе» Криштиану зарабатывает 31 миллион евро в год.

В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром Серии A с 29 мячами, однако руководство «Юве» готово с ним расстаться как раз из-за высокой зарплаты португальца.