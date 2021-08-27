Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил итоги жеребьёвки группового турнира Лиги чемпионов-2021/22. Сине-бело-голубые попали в одну группу с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё».

«И так читалось, что у нас будут сложные соперники, какие-то две команды точно хорошие попадутся, а может и три, — цитирует «Матч ТВ» Кержакова. — Конечно, она (группа) сильнее. Все не подарок, особенно на выезде. Со всеми будет сложно».

Групповой раунд Лиги чемпионов пройдёт с 14 сентября по 8 декабря. Календарь турнира станет известен позднее. «Зенит» в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов занимал последнее место в группе и не выходил в плей-офф.