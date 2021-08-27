Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала свою серебряную медаль Европейских игр-2019. Как сообщает Телеграм-канал «Фонд спортивной солидарности», за награду спортсменка получила на eBay 21 тысячу долларов.

«Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что её купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться, — рассказала Тимановская. — Сумма очень большая и мы направим её на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования».

Тимановская взяла две серебряные награды на Европейских играх-2019 в Минске — в командном турнире и на 100-метровке.

Напомним, что Тимановская прибыла на Олимпиаду в Токио, где её без ведома поставили на эстафету 4×400 м. Бегунья раскритиковала руководство Федерации лёгкой атлетики Белоруссии, после чего её сняли со всех стартов и попытались насильно депортировать на родину. Спортсменка обратилась за помощью в МОК, после чего получила гуманитарную визу и улетела в Польшу.