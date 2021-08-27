Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе определился с номером, под которым хочет выступать в «Реале». По многочисленным сообщениям СМИ, французский форвард перейдёт к мадридцам уже этим летом.

Как сообщает AS, французский нападающий хочет взять непривычный номер 5, который чаще используют защитники. Причиной является легендарный французский футболист Зинедин, который под этим номером играл в «Реале» с 2001 по завершение карьеры в 2006 году.

На данный момент пятый номер принадлежит защитнику Хесусу Вальехо. Если тот откажется уступить его, то «Реал» предложит Мбаппе номера 19 и 23.

В «ПСЖ» Мбаппе выступает под номером 7, в сборной Франции обычно играет под номером 10.

10 сентября «Реал» планирует презентовать Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу». По данным СМИ, мадридский клуб заплатит за 22-летнего игрока 170 миллионов евро плюс ещё 10 миллионов бонусами.