Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла золото Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем. Спортсменка выступает в категории S14 для спортсменов с нарушениями интеллекта.

Шабалина проплыла дистанцию за 2.03,71. Серебро и бронзу взяли две британки — Бетани Фирт и Джессика Джейя Эплгейт. Их результаты — 2.03,99 и 2.09,53 соответственно.

Для Шабалиной это второе золото Паралимпиады. Ранее она выиграла золото на 100-метровке баттерфляем.

У мужчин победу на 200-метровке вольным стилем одержал британец Рис Данн. Он проплыл дистанцию с новым мировым рекордом — 1.52,4. Серебро взял Габриэль Бандейра из Бразилии (1.52,74), бронза досталась россиянину Вячеславу Емельянцеву, результат которого — 1.55,58.