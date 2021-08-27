Состоялась жеребьёвка группового раунда Лиги Европы. В основной сетке турнира сыграют два клуба из Москвы — «Спартак» и «Локомотив». Красно-белые были «посеяны» из третьей корзины, железнодорожники — из второй.

«Спартак» сыграет в группе C. Его соперниками станут итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия».

«Локомотив» попал в группу E с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

Групповой раунд Лиги Европы пройдёт с 16 сентября по 9 декабря.

«Локомотив» попал напрямую в групповой турнир как обладатель Кубка России. «Спартак» также попал напрямую в группу, проиграв в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Бенфике» (0:2, 0:2).

Напомним, что помимо «Локо» и «Спартака» в еврокубках остался ещё один представитель России: чемпион страны «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё».