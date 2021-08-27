Состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы-2021/22. В основной сетке сыграют два клуба из России — московские «Спартак» и «Локомотив». Железнодорожники попали напрямую в групповой турнир как обладатели Кубка России. «Спартак» также попал напрямую в группу, проиграв в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Бенфике» (0:2, 0:2).

Полный состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: «Лион» (Франция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Спарта» (Чехия), «Брённбю» (Дания).

Группа B: «Монако» (Франция), ПСВ (Нидерланды), «Реал Сосьедад» (Испания), «Штурм» (Австрия).

Группа C: «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия), «Спартак» (Россия), «Легия» (Польша).

Группа D: «Олимпиакос» (Греция), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Фенербахче» (Турция), «Антверпен» (Бельгия).

Группа E: «Лацио» (Италия), «Локомотив» (Россия), «Марсель» (Франция), «Галатасарай» (Турция).

Группа F: «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария), «Мидтьюлланн» (Дания).

Группа G: «Байер» (Германия), «Селтик» (Шотландия), «Бетис» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия).

Группа H: «Динамо» (Хорватия), «Генк» (Бельгия), «Вест Хэм» (Англия), «Рапид» (Австрия).

Напомним, что в составе «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин, а в составе «Байера» — его соотечественник, экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунёв.

Групповой раунд Лиги Европы пройдёт с 16 сентября по 9 декабря. Напомним, что в этом сезоне в турнире появляется новшество: третьи места в группах не завершают борьбу, а попадают в 1/16 финала Лиги конференций, нового еврокубкового турнира.