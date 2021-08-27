Стартовала продажа билетов на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Россией и Хорватией, сообщает пресс-служба РФС. Игра состоится 1 сентября на московском стадионе «Лужники». Начало — в 21:45.

Билеты можно приобрести на специальном сайте либо за 2000 рублей, либо VIP-категорию за 2500 рублей.

В 20:00 для болельщиков стартует развлекательная программа. Фанатов ждут интерактивная студия с легендами сборной и звёздными болельщиками, фото- и автограф-сессия, а также тематический аквагрим.

В автограф-сессии примут участие бывшие футболисты сборной России Дмитрий Аленичев, Дмитрий Сенников, Дмитрий Сычёв и Дмитрий Хлестов.

Игра Россия — Хорватия станет первой для национальной команды под руководством Валерия Карпина.