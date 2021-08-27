«Спартак» всё ещё хочет приобрести защитника «Порту» Вилсона Манафу. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока Мануэля Бланко Фернандеса, красно-белые отправили запрос португальцам по поводу стоимости футболиста.

«Спартак» отправил предложение «Порту», но оно мало для того, чтобы заинтересовать их», — рассказал Фернандес.

В минувшем сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро. Его контракт истекает в конце сезона-2022/23.

Основное амплуа Манафы — правый защитник. Красно-белые этим летом уже предприняли несколько попыток по приобретению футболистов данного амплуа.