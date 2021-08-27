Олимпийский чемпион 2002 года, ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин рассказал о планах развития шоу. В сториз Инстаграма Ягудина спросили, кто будет его соведущей в новом сезоне.

«Надеемся с Алиной Загитовой, что будет так», — ответил Ягудин, выложив совместное фото со съёмок с олимпийской чемпионкой-2018. Загитова была ведущей «Ледникового периода» в сезоне-2020/21, ради чего отказалась от контрольных прокатов сборной России.

На вопрос, будет ли в «Ледниковом периоде» участвовать вице-чемпионка Игр-2018 Евгения Медведева, Ягудин ответил: «Планируется…»

Медведева, как и Загитова, пропустила сезон-2020/21, а в 2021-м обе фигуристки не были включены в состав сборной России. Они не выходили на лёд в официальных стартах с конца 2019 года.