На чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место на Мораве состоялся женский суперспринт на 7,5 километров. Победу в гонке одержала чешская биатлонистка Маркета Давидова.

Результат Давидовой — 22 минуты и 43,5 секунды, она допустила 3 промаха. Второе место заняла украинка Юлия Джима, уступившая лидеру 2,9 секунды, у нее 2 промаха. Третье место сумела занять российская биатлонистка Ирина Казакевич, проигравшая 6,6 секунды на финише (5 промахов).

В квалификации самыми сильными биатлонистками стали полька Моника Хойниш-Старега и россиянки Валерия Васнецова и Маргарита Васильева. В итоговой гонке Васнецова заняла 4-е место, Васильева стала 24-й.

Ранее женский суперспринт на ЧМ по летнему биатлону в категории «юниоры» выиграла россиянка Анастасия Гореева.