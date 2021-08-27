Фигурист СШОР ЦСКА Лев Лазарев выиграл Первенство Москвы по фигурному катанию в категории КМС (юниоры).

Соревнования прошли на втором катке дворца «Мегаспорт».

Результат Лазарева по сумме двух прокатов — 222.03 балла, он выиграл как короткую, так и произвольную программы. Второе место занял ещё один фигурист из ЦСКА — Григорий Федоров, на его счету 207.87 балла. Третьим стал ученик группы Этери Тутберидзе Арсений Федотов с результатом 206.61 балла.

За пределами тройки остались еще один ученик Тутберидзе Марк Лукин (4-е место) и ученик Александра Волкова Артем Ковалев (5-е место) Воспитанник группы Тутберидзе Николай Колесников стал 9-м: у него 8-е место в короткой программе и 14-е — в произвольной.