Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, как команде не удалось заполучить форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в летнее трансферное окно.

Слова Гвардиолы цитирует официальный «Твиттер» клуба.

«Клуб сделал все возможное, но разговоров с «Тоттенхэмом» не было. Не было и предложения, потому что они не захотели вести переговоры. А раз так, то здесь не о чем говорить», — отметил Гвардиола, добавив, что сейчас Кейн продолжает оставаться игроком «Тоттенхэма».

Также Гвардиола отметил, что желает Кейну всего наилучшего в его оставшихся сезонах в Лондоне.

Напомним, ряд СМИ сообщал, что Харри Кейн хотел перейти в «Манчестер Сити», но руководство «Тоттенхэма» отказалось продавать игрока.