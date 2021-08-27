Российские фехтовальщики на колясках Максим Шабуров, Артур Юсупов и Александр Кузюков завоевали золото Паралимпийских игр в Токио в командном первенстве на шпагах.

В финальном бою российским спортсменам удалось победить сборную Китая со счетом 45:39. Запасным в команде был шпажист Никита Нагаев.

В женском командном турнире по шпаге в фехтовании на колясках российские спортсменки взяли бронзовые награды. В поединке за третье место они смогли обыграть представительниц Гонконга, итоговый счёт 45:34.

Это золото стало для команды Паралимпийского комитета России уже восьмым на Паралимпиаде в Токио. Ранее россияне брали золото в плавании и велоспорте.

Паралимпийские игры в Токио стартовали 24 августа и завершатся 5 сентября.