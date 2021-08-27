Российский легкоатлет Альберт Хинчагов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра.

Итоговый результат Альберта Хинчагова — 15,78 метра, россиянин выступал в категории F37 — лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сейчас Хинчагову 24 года, в его копилке уже есть золотые медали чемпионата мира, чемпионатов Европы и России.

Паралимпийские игры в Токио стартовали в понедельник, 24 августа и продлятся до 5 сентября. Российские паралимпийцы завоевали золотые награды также в плавании, велоспорте, фехтовании на колясках.

Сейчас команда Паралимпийского комитета России занимает третье место в медальном зачёте (8 золотых наград), лидирует пока сборная Китая, на втором месте — сборная Великобритании.