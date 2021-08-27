Английский клуб «Манчестер Юнайтед» в настоящее время готовит предложение по переходу Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса».

В своём «твиттере» об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, «МЮ» готовит официальное предложение по трансферу, Жорже Мендеш должен получить его в ближайшее время.

«Криштиану Роналду сказал агенту, что он открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед» для невероятного возвращения. Контракт будет отправлен в ближайшие часы — обсуждается контракт до 2023 года», — написал Романо, добавив, что другой английский клуб «Манчестер Сити» выбыл из гонки за португальца.

Напомним, ранее обсуждалось, что Криштиану Роналду может стать игроком «Манчестер Сити».