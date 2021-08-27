Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат на второй свободной практике в рамках Гран-при Бельгии Формулы-1 в сезоне-2021.

Соревнования проходят на автодроме Спа-Франкоршам.

Результат Ферстаппена — 1 минута 44.472 секунды за круг, в общей сложности пилот проехал на практике 12 кругов. Второе место у пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, он уступил 0.041 секунды на лучшем круге. Третье место занял британец «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, +0.072 секунды от лидера.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял лишь 19-е место по итогам второй сессии свободных заездов. На своём лучшем круге он проиграл Ферстаппену 2,863 секунды. На последней строчке расположился напарник Мазепина Мик Шумахер.